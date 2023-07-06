Появившиеся в Сети кадры из бронепоезда российского лидера Владимира Путина стоимостью 6,8 млрд рублей шокировали даже россиян.

На реальных фото из бронепоезда Путина можно увидеть медицинское оборудование, включая аппарат ИВЛ, хаммам, кабинет косметолога, несколько вагонов для перевозки автомобилей, вагоны-рестораны, вагоны для охраны и обслуги и многое другое.

«Теперь мы знаем про президентский состав абсолютно все», - говорят расследователи Центра «Досье».

Пользователи Сети, комментируя фото из секретных апартаментов Путина, отмечают, что даже цари в такой роскоши не жили, а также шутят по поводу инъекций ботокса прямо во время поездок. Очередные доказательства роскошной жизни путина шокировали даже россиян.

«Столько дворцов, бункеров, самолетов, поездов останется. Будущим поколениям на 50 лет экскурсии водить хватит»,

«Это надо же дойти до такого состояния души, что бы без остановки грабить ВСЮ страну уже больше 20 лет. Интересно, как закончит свою физическую жизнь этот индивидуум»,

«Как же он боится всего»,

«Украинские дроны, вы теперь знаете куда лететь! Удачи!»,

«Как же задолбало на это смотреть, кроме бессилия и отвращения ничего уже не вызывает!»,

«Какая же пошлость эти дворцовые интерьеры. Дед не то что в прошлом живет, он живет в 16 веке»,

«Мда, этот чувак умирать не собирается»,

«А как же аквадискотека, стрип-бар и комната для грязи?»,

"Слишком дорого для страны обходится содержание и охрана этого тельца...",

«Времени, чтобы заботиться о стране и народе у преза нет, надо еще немного потерпеть».

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