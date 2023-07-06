Так, в ходе встречи с иностранными журналистами Лукашенко заверил, что Пригожина на данный момент в Беларуси нет, как, впрочем и «вагнеровцев».

«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», - сообщил Лукашенко.

Белорусский диктатор также заявил, что никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" он абсолютно не видит.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки», - признался Лукашенко, зачем ему «вагнеровцы».

Также Лукашенко немного порассуждал о будущем мира: «Нас ждёт уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность . И этот процесс уже не остановить. Будущее развитие планеты будет связано с Востоком, Азия развивается. Проявит себя Африка и страны Ближнего Востока».

Комментируя лагерь "для "вагнеровцев", строительство которого попало на спутниковые снимки, Лукашенко сообщил, что "лагеря мы не возводим".

"Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК Вагнер другое видение по из размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - сообщил белорусский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси внезапно умер министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, ему было 46 лет.

Причина смерти не называется.

Отметим, это уже вторая смерть высокопоставленного чиновника режима Лукашенко за последний год — в ноябре 2022 года при неизвестных обстоятельствах умер министр иностранных дел Владимир Макей.

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