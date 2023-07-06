Сегодня днем российские захватчики обстреляли станцию «Одноробовка» Богодуховского района Харьковской области.
«По предварительным данным, из артиллерии. Полностью уничтожен вокзал станции, произошел масштабный пожар», - сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Предварительно пострадавших нет.
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Также стало известно о новых атаках на Херсонщину.
Так, из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь.
В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. В настоящее время медики борются за их жизнь.
Обстреляли оккупанты и Херсон. По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают спасательные службы.
Добавим, что самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила российская ракета, было всего 21, а самой старшей погибшей – 95.
"Женщина пережила II мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", сообщили во Львовской ОВА.
На данный момент известно о 4 погибших, 13 человек в больнице. Во Львове объявлен двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.
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