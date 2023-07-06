Оккупанты совершили очередные ужасные атаки, идет борьба за жизнь пострадавших.

Сегодня днем ​​российские захватчики обстреляли станцию ​​«Одноробовка» Богодуховского района Харьковской области.

«По предварительным данным, из артиллерии. Полностью уничтожен вокзал станции, произошел масштабный пожар», - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Предварительно пострадавших нет.

Также стало известно о новых атаках на Херсонщину.

Так, из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь.

В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. В настоящее время медики борются за их жизнь.

Обстреляли оккупанты и Херсон. По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают спасательные службы.

Добавим, что самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила российская ракета, было всего 21, а самой старшей погибшей – 95.

"Женщина пережила II мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", сообщили во Львовской ОВА.

На данный момент известно о 4 погибших, 13 человек в больнице. Во Львове объявлен двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.

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