Так, під час зустрічі з іноземними журналістами Лукашенко запевнив, що Пригожина на даний момент у Білорусі немає, як, утім, і «вагнерівців».

«Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони були після виведення з фронту на відновлення», - повідомив Лукашенко.

Білоруський диктатор також заявив, що жодних ризиків від розміщення ПВК "Вагнер" він абсолютно не бачить.

«Мене абсолютно не турбує, що в нас буде розміщено якусь кількість бійців. Якщо їх потрібно буде задіяти, ми їх задіємо миттєво. Усі знання, які вони отримали на фронті, ми розглянемо і використовуватимемо для підготовки», - зізнався Лукашенко, навіщо йому «вагнерівці».

Також Лукашенко трохи поміркував про майбутнє світу: «Нас чекає відхід у небуття однополярної системи. З'являється багатополярність. І цей процес уже не зупинити. Майбутній розвиток планети буде пов'язаний зі Сходом, Азія розвивається. Проявить себе Африка та країни Близького Сходу».

Коментуючи табір "для "вагнерівців", будівництво якого потрапило на супутникові знімки, Лукашенко повідомив, що "табори ми не зводимо".

"Ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок, які використовувалися за радянських часів, у тому числі під Осиповичами. Якщо вони погодяться. Але у ПВК Вагнер інше бачення з розміщення, природно, про це бачення я вам не скажу", - повідомив білоруський лідер. .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білорусі раптово помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років.

Причина смерті не називається.

Зазначимо, це вже друга смерть високопосадовця режиму Лукашенка за останній рік — у листопаді 2022 року за невідомих обставин помер міністр закордонних справ Володимир Макей.

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