К такому выводу, как пишет Politeka.net, пришел военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так Коваленко прокомментировал фото Пригожина, которые появились в Сети после обысков в его доме.

«О военном-преступнике евгении пригожине можно много чего говорить, но вот в вопросах смены образа, следует признать, опыт маскировки у него изрядный и весьма примечательный», - отмтеил Коваленко.

Напомним, снимки появились в открытом доступе после публикаций анонимных Telegram-каналов, связанных с российскими властями. Раньше сообщалось, что в доме финансиста ЧВК и «повара путина» провели обыски.

На фото Пригожин для маскировки использует бороды, парики и, соответственно, различные образы.

В Сети тут же возник поток шуток и мемов, посвященных разнообразным селфи Пригожина.

«А какой ты Пригожин сегодня?»,

«А почему у него все бороды типа "шкиперские", не закрывающие периметр рта?»,

«Как же он всё-таки похож на Сашу Барона Коэна из фильма "Диктатор"»,

«Диктатор Аладдин»,

«Если для тиктока чисто поржать, то норм»,

«Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора»,

«Мультивселенная Пригожина ещё недостаточно изучена...»,

«А с бородой теплее».

Последние новости Украины:

Лукашенко признался, зачем ему "вагнеровцы" и Пригожин.

Также сообщалось, что Путин вот-вот потеряет свой главный козырь в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что пугающие изменения на ЗАЭС уже видны из космоса.