ВСУ наносят эффективные и очень болезненные удары по врагу.

Об их масштабах и некоторых последствиях рассказали в Минобороны Украины, пишет Politeka.net.

Так, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники каждый день находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.

Только за минувшие сутки уничтожены шесть складов боеприпасов на одном только таврическом направлении.

«Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковой. В современной войне логистические цели являются ключевыми», - сообщила Маляр.

Также в Минобороны прокомментировали удар по оккупированной Макеевке.

«Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы нанесших огненное поражение украинских артиллеристов и аэроразведчиков, корректировавших удар», - сообщила Маляр.

По ее словам, в результате удара был уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 «ГРАД».

«Продолжение следует!», - заверила представительница Минобороны.

Добавим, ранее стало известно, что в районе Клещеевки под Бахмутом продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый

"Деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символическим название Клещеевка", - сказал он.

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