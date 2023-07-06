Окупанти здійснилі чергові жахливі атаки, йде боротьба за життя постраждалих.

Так, сьогодні вдень російські загарбники обстріляли станцію «Одноробівка» Богодухівського району Харківської області.

«За попередніми даними, з артилерії. Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа», - повідомили в прокуратурі Харківської області.

Попередньо постраждалих немає.

Також стало відомо про нові атаки на Херсонщину.

Так, через ранковий обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка, котра знаходилася на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу.

У селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Наразі медики борються за їх життя.

Обстріляли окупанти й Херсон. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. На місці працюють рятувальні служби.

Додамо, що наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила російська ракета, було лише 21, а найстаршій загиблій – 95.

"Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму", повідомили у Львівській ОВА.

На даний момент відомо про 4 загиблих, 13 людей у лікарні. У Львові оголошено дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

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