Ужасная трагедия произошла на самой высокой вершине Украинских Карпат и самой высокой точке Украины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, на горе Говерле погибли два человека.

Трагедия произошла из-за попадания молнии.

Как рассказали в ГСЧС, днем ​​6 июля было получено сообщение от медработников о том, что на Говерле, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет.

К месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений. Но прибыв на место, спасатели обнаружили людей уже без признаков жизни.

«Женщина в шоковом состоянии была сопровождена до поста Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам. Погибших спасатели транспортируют на пост Заросляк», - сообщили в ГСЧС.

Трагедия ошеломила украинцев, ведь Говерла очень популярна среди туристов:

«Просто ужас.

Только вчера была подобная погода, и я на спуске советовала людям, которые только начали подниматься (а уже гром гремел) идти вниз. Но кто слушает эти советы?.....»,

«Ужас! Почему люди так беспечны, на что они надеются, наше жизнь прежде всего в наших руках. Берегите себя…»,

«Сочувствие родным и близким»,

«Беда! Как жаль девочку»,

«Сочувствие родным!»,

«Нужно запретить подъем на Говерлу в непогоду. Категорически запретить».

Последние новости Украины:

В Днепре халатность привела к трагедии.

ВСУ эффективно мстят россиянам – так выглядит расплата.

Кроме того, Politeka.net писала о страшном пожаре после обстрела – вокзала больше нет.