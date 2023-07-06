ЗСУ наносять ефективні і дуже болючі удари по ворогу.

Про їхні масштаби і деякі наслідки розповіли в Міноборони України, пише Politeka.net.

Так, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українські захисники щодня знаходять і знищують склади та логістичні вузли окупантів.

Тільки за минулу добу знищено шість складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку.

«Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими», - повідомила Маляр.

Також у Міноборони прокоментували удар по окупованій Макіївці.

«Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар», - повідомила Маляр.

За її словами, внаслідок удару було знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 «ГРАД».

«Далі буде!», - запевнила представниця Міноборони.

Додамо, раніше стало відомо, що у районі Кліщіївки, що під Бахмутом, тривають важкі бої.

Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий

"Деталей ми поки не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках іде нагнітання паніки, думаю, що для них буде дуже символічною назва Кліщіївка", - сказав він.

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