Как рассказали в полиции, ужас разыгрался в Дарницком районе города, пишет Politeka.net.

«Ночью консьержка одного из домов по улице Вишняковский рассказала, что к ней обратился житель многоэтажки с разбитой головой и попросил вызвать скорую медицинскую помощь и полицию», - рассказали в полиции обстоятельства трагедии.

Окровавленный мужчина сообщил консьержке, что его ударили топором по голове.

Как выяснилось, между мужчинами, арендовавшими квартиру, возник словесный конфликт. Впоследствии ссора переросла в драку и один из них ударил другого топором.

«Орудие преступления, которое нападающий выбросил с балкона и повредил припаркованный автомобиль, полицейские обнаружили на улице», - рассказали в полиции.

Подозреваемый был задержан в квартире дома. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Ему грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

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