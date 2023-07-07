Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, на горі Говерлі загинули двоє людей.
Трагедія сталася через влучання блискавки.
Як розповіли в ДСНС, вдень 6 липня було отримано повідомлення від медпрацівників про те, що на Говерлі, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.
До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень. Але, прибувши на місце, рятувальники виявили людей вже без ознак життя.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Реальні фото із секретного бронепоїзда Путіна приголомшили навіть росіян: "Яка вульгарність"
Закінчення мобілізації: стало відомо, що буде далі і чи залишиться призов
Лукашенко зізнався, навіщо йому "вагнерівці" і Пригожин: "Будемо використовувати для..."
Лякаючі зміни на ЗАЕС вже видно з космосу: "На даху IV енергоблоку..."
«Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам. Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк», - повідомили в ДСНС.
Трагедія приголомшила українців, адже Говерла дуже популярна серед туристів:
«Просто жах.
Тільки вчора була подібна погода і я на спуску радила людям, які тільки почали підійматися (а вже грім гримів) йти до низу. Але ж хто слухає ті поради ?.....»,
«Жах! Чому люди такі безпечні.на що вони сподіваються .наше життя насамперед в наших руках. Бережіть себе…»,
«Співчуття рідним та близьким»,
«Біда! Як шкода дівчинку»,
«Співчуття рідним!»,
«Треба заборонити під'йом на Говерлу в негоду. Категорично заборонити».
Останні новини України:
У Дніпрі недбалість призвела до трагедії.
ЗСУ ефективно мстять росіянам - так виглядає помста.
Крім того, Politeka.net писала про страшну пожежу після обстрілу - вокзалу більше нема.