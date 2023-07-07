Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, на горі Говерлі загинули двоє людей.

Трагедія сталася через влучання блискавки.

Як розповіли в ДСНС, вдень 6 липня було отримано повідомлення від медпрацівників про те, що на Говерлі, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень. Але, прибувши на місце, рятувальники виявили людей вже без ознак життя.

«Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам. Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк», - повідомили в ДСНС.

Трагедія приголомшила українців, адже Говерла дуже популярна серед туристів:

«Просто жах.

Тільки вчора була подібна погода і я на спуску радила людям, які тільки почали підійматися (а вже грім гримів) йти до низу. Але ж хто слухає ті поради ?.....»,

«Жах! Чому люди такі безпечні.на що вони сподіваються .наше життя насамперед в наших руках. Бережіть себе…»,

«Співчуття рідним та близьким»,

«Біда! Як шкода дівчинку»,

«Співчуття рідним!»,

«Треба заборонити під'йом на Говерлу в негоду. Категорично заборонити».

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