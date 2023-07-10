В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить баскский чизкейк.
"Горелый, жженый, Сан-Себастьян или Баскский. Столько названий имеет этот невероятно вкусный десерт. Называйте как хотите, но обязательно приготовьте. Это 100 баллов из 100, поверьте! Лучший из чизкейков, - кремовый, нежный, изысканный. Чистое удовольствие и чистое наслаждение. Готовить его намного легче, чем произносить слово - Баскский 🤣, поэтому к делу", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- крем-чиз – 675 г
- яйца – 5 шт.
- сливки 30-35% - 450 мл
- сахар – 160 г
- кукурузный крахмал – 30 г
- ванильный сахар – 10 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
Сразу разогреваем духовку до 250 градусов.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Трагедия на ТЭС, количество жертв возросло: "Выражаем глубокие соболезнования..."
"К сожалению, это касается и нас": украинцам раскрыли печальную новость о наступлении на Бахмут
"Я порежу ваши семьи все": неадекват устроил беспредел в Киеве, угрожая своим "особым статусом"
Новые штрафы: что изменится для украинцев с 11 июля, какие запреты появятся
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова с помощью ложки растирает крем-сыр в пластическую консистенцию. Смешивает 100 мл сливок с крахмалом и добавляет эту смесь в крем-сыр. Далее добавляем сахар, ванильный сахар, остальные сливки, лимонный сок и перемешиваем все до однородности. Напоследок по одному добавляем и вмешиваем все яйца в сырную массу для чизкейка.
Далее нужно подготовить форму. Звезда "Мастер Шеф" Литвинова вырезает пергамент квадратом, немного мнет его руками и застилает им дно и бока формы, в которой будет запекаться чизкейк.
Переливаем сырную массу на пергамент и запекаем 26-27 минут до достаточно сильно румяной корочки.
Готовый чизкейк "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова оставляет полностью остыть, а затем отправляет в холодильник на 4-5 часов для стабилизации.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.