В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить баскский чизкейк.

"Горелый, жженый, Сан-Себастьян или Баскский. Столько названий имеет этот невероятно вкусный десерт. Называйте как хотите, но обязательно приготовьте. Это 100 баллов из 100, поверьте! Лучший из чизкейков, - кремовый, нежный, изысканный. Чистое удовольствие и чистое наслаждение. Готовить его намного легче, чем произносить слово - Баскский 🤣, поэтому к делу", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

крем-чиз – 675 г

яйца – 5 шт.

сливки 30-35% - 450 мл

сахар – 160 г

кукурузный крахмал – 30 г

ванильный сахар – 10 г

лимонный сок – 1 ст.л.

Сразу разогреваем духовку до 250 градусов.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова с помощью ложки растирает крем-сыр в пластическую консистенцию. Смешивает 100 мл сливок с крахмалом и добавляет эту смесь в крем-сыр. Далее добавляем сахар, ванильный сахар, остальные сливки, лимонный сок и перемешиваем все до однородности. Напоследок по одному добавляем и вмешиваем все яйца в сырную массу для чизкейка.

Далее нужно подготовить форму. Звезда "Мастер Шеф" Литвинова вырезает пергамент квадратом, немного мнет его руками и застилает им дно и бока формы, в которой будет запекаться чизкейк.

Переливаем сырную массу на пергамент и запекаем 26-27 минут до достаточно сильно румяной корочки.

Готовый чизкейк "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова оставляет полностью остыть, а затем отправляет в холодильник на 4-5 часов для стабилизации.

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