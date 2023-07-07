Взрыв прогремел на российском заводе «Промсинтез» в Самарской области.

О ЧП сообщают экстренные службы страны-агрессора, пишет Politeka.net.

По предварительным данным, погибли шесть человек. Еще двое людей пострадали.

«Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ « Промсинтез» в Самарской области, 6 человек погибли, 2 пострадали», - говорится в сообщении российских СМИ.

Все погибшие и пострадавшие — рабочие 3-его и 5-го цехов.

По неподтвержденным данным, рванула труба по подаче азота.

Отметим, внастоящее время «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

Предприятие было создано в феврале 1997-го года.

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