О ЧП сообщают экстренные службы страны-агрессора, пишет Politeka.net.
По предварительным данным, погибли шесть человек. Еще двое людей пострадали.
«Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ « Промсинтез» в Самарской области, 6 человек погибли, 2 пострадали», - говорится в сообщении российских СМИ.
Все погибшие и пострадавшие — рабочие 3-его и 5-го цехов.
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По неподтвержденным данным, рванула труба по подаче азота.
Отметим, внастоящее время «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.
Предприятие было создано в феврале 1997-го года.
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