Новое трагическое известие сообщил мэр города Андрей Садовый, пишет Politeka.net.
«Только что нашли 10 тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую из-под завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена», - сообщил Садовый.
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По последним данным, 42 человека получили ранения, 16 из них были госпитализированы.
Напомним, Россия в очередной раз принесла боль и смерть во Львовскую область шестого июля. Оккупанты ударили ракетами «Калибр».
Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить семь из десяти вражеских ракет.
Среди погибших – Анастасия Сенив. Молодая девушка вскоре должна была выйти замуж и готовилась к свадьбе. Анастасия вместе со своей мамой Мирославой Садовой.
Вражеская ракета попала в квартиру, которая располагалась рядом с той, где жила Анастасия с мамой.
Тем временем стало известно о последствиях очередной вражеской атаки по Украине.
Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, в ночь на 7 июля российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).
В общей сложности зафиксированы пуски 18 «шахедов».
«В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БпЛА «Shahed-136/131», – сообщили в Воздушных Силах.
К сожалению, уже известно о погибших.
На Днепропетровщине обломки одного из «шахедов» упали на ехавшее по трассе авто. К сожалению, два человека погибли.
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Также сообщалось о трагедии на Говерле.
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