Про страшні наслідки атаки повідомили у Дніпропетровській ОВА, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, вночі російські окупанти атакували область «Шахедами», шість безпілотників збили захисники з ПвК "Схід".

«Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули... Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили», - повідомили в ОВА.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі.

Внаслідок атаки почалася пожежа - полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти.

На даний момент полум’я вже приборкане.

На щастя, ніхто не постраждав.

Під ударом також був Нікополь – росіяни вдарили з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Додамо, у Львові продовжуються пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів зруйнованих російською ракетою будинків. Розібрано близько 77% завалів.

Наразі кількість загиблих зросла до 10 людей, постраждали 42 людини.

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Трагедія сталася на Говерлі, серед загиблих – дитина.

Також повідомлялось про нічне жахіття у Києві.

Крім того, Politeka.net писала про страшну пожежу після обстрілу - вокзалу більше нема.