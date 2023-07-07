Про страшні наслідки атаки повідомили у Дніпропетровській ОВА, пише Politeka.net.
Згідно з повідомленням, вночі російські окупанти атакували область «Шахедами», шість безпілотників збили захисники з ПвК "Схід".
«Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули... Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили», - повідомили в ОВА.
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Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі.
Внаслідок атаки почалася пожежа - полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти.
На даний момент полум’я вже приборкане.
На щастя, ніхто не постраждав.
Під ударом також був Нікополь – росіяни вдарили з важкої артилерії. Люди не постраждали.
Додамо, у Львові продовжуються пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів зруйнованих російською ракетою будинків. Розібрано близько 77% завалів.
Наразі кількість загиблих зросла до 10 людей, постраждали 42 людини.
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Також повідомлялось про нічне жахіття у Києві.
Крім того, Politeka.net писала про страшну пожежу після обстрілу - вокзалу більше нема.