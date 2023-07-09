В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить салат Панцанела.

"Вкусная Итальянка, которая станет хитом вашего лета 2023, обещаю! Итальянский салат из украинских овощей — это самое удачное сочетание, поверьте. Готовим и будет нам вкусно и полезно 🥗", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся берет следующие ингредиенты:

хлеб бездрожжевой подсушенный – 50 г

помидоры – 200-300 г

огурцы – 200 г

перец сладкий печеный – 150 (свежего – 300 г)

уксус бальзамический – 30 г

грецкие орехи - 40 г

оливки без кости – 50 г

базилик свежий – 10 г

листья ромена – 100 г

оливковое масло – 40 г

соль – 1 ч.л.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова немного надрезает помидоры крест-накрест и заливает их кипятком на 5 минут. Затем достает и заливает холодной водой. Тогда кожура легко отходит и можно почистить помидоры.

Хлеб и орехи нужно подсушить. Нарезаем огурцы, помидоры, оливки, запеченный перец, салат ромен, листья базилика.

Чтобы приготовить соус, звезда "Мастер Шеф" Литвинова смешивает сок, который выделился во время запекания перца, растительное масло, бальзамический уксус и соль.

Затем смешиваем подсушенный хлеб, нарезанные овощи и травы, оливки, орехи и заправляем все соусом.

Готовый салат Панцанелла "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует поставить на час в холодильник, а уже потом смаковать.

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