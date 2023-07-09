Журналист Игорь Яковенко рассказал, почему 11 июля станет плохим днем, когда будет саммит НАТО в Вильнюсе, комментируя слова военного преступника Стрелкова. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.

"В последнее время Стрелков говорит правду. Но он говорит правду со своей стороны, со стороны критики Кремля, ведь он сторонник апокалипсиса и того, чтобы Кремль объявил мобилизацию, применял все виды вооружений, уничтожил Украину. То есть, он с другой стороны баррикады говорит свою правду, но конкретно сейчас он прав. Единственное, с чем можно не согласиться, это то, что Стрелков считает, что там произойдет какое-то серьезное событие. Не думаю, что там произойдет какое-то серьезное событие и я не думаю, что Кремль на это рассчитывает", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что хоть и военный преступник думает о том, что для Кремля будет какая-то новость в том, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но Россия все прекрасно понимает. Никто не надеется на то, что Киев перестанут поддерживать. Да, эта поддержка не такая хорошая, как хотелось бы самой Украине, но она продолжается и украинское союзники последовательно делают все для выделении помощи.

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