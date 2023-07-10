В прифронтовом Орехове россияне ударили управляемой авиабомбой по время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В результате атаки четыре человека погибли на месте. Это женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина.

Одиннадцать ореховян госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, за прошедшие сутки враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина - ему оказана медицинская помощь.

"Сейчас зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов", - сообщили в Запорожской ОВА.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне нашли, кого еще привлечь на войну в Украину.