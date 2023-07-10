Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, российские войска нанесли авиаудар по Ореховской СОШ, где в это время мирные граждане получали гуманитарную помощь.

«Авиабомба почти полностью разрушила здание. В результате взрыва погибли четверо граждан, еще одиннадцать получили ранения.

Под завалами разрушенного здания оказалось более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва», – говорится в сообщении.

На сейчас известно о четырех погибших - трех женщинах, 1976, 1978 и 1980 гг. н., а также мужчине, 1976 г.р.

Еще одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести, они были госпитализированы.

Спасательная операция продолжается. Саперы устанавливают тип применяемого по мирному населению боеприпаса.

МВД Украины также опубликовало фото с места атаки. На них можно увидеть, что здания школы уже не существует, а в квартирах рядом стоящих домов вылетели стекла, балконы разрушены.

Последние новости Украины:

Россияне сбросили авиабомбу на людей, пришедших за гумпомощью.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты ночью ударили "Искандером".

Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления .