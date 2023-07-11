Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала рецепт бюджетного и полезного блюда. По словам кулинара, жаренный карп сможет порадовать дома своим пикантным вкусом каждого.

Рецепт жареного карпа на сковороде с красным вином от "Мастер Шефа" Литвиновой:

Ингредиенты:

1 шт. карпа

300 г красного вина

200 г воды

10-15 шт. лук-шалот

2 ст.л. пшеничной муки

10-15 шт. шампиньонов

3 ст.л. растительного масла

2 зубчика чеснока

2 веточки тимьяна

2 ч.л. соли

0,5 ч.л. перца

0,5 ч.л. кориандра

2 шт. лаврового листа

Приготовление:

Сначала необходимо удалить кости из карпа. Сделайте надрезы вдоль спинки и живота. Отделяйте мясо от хребта аккуратными надрезами, следуя видеоинструкции. Работайте тонким филировочным ножом для удобства, пишет "Мастер Шеф" Литвинова.

Оставьте плавники, жабры и голову на основной кости. Промойте филе и просушите салфетками.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, чтобы удалить мелкие косточки из филе над животом, ощупайте самую костлявую часть и сделайте надрез под нею, не задевая шкуру. Затем отделите эту часть вместе с косточками от хвоста и шкуры.

Нагрейте сковороду и добавьте 2 ст.л. масла. Положите филе карпа шкурой вверх и сделайте надрезы вдоль шкуры, чтобы получились крупные кусочки. Посолите, поперчите и посыпьте немного кориандра. Поверните кусочки и повторите этот процесс. Обваляйте филе в муке и обжарьте на сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.

Выложите слегка обжаренную рыбу на салфетки, чтобы удалить излишки жира, делится "Мастер Шеф".

В сковороде добавьте пару веточек тимьяна, шампиньоны, лук-шалот, лавровый лист, 1 ст.л. муки и 1 ст.л. масла. При желании можно добавить пару раздавленных зубчиков чеснока. Обжарьте все ингредиенты, помешивая, в течение 5-10 минут. Затем добавьте 250-300 мл сухого красного вина и 200 мл воды. Дайте соусу закипеть и постепенно добавьте в него рыбу. Тушите рыбу с овощами в вине на среднем огне в течение 25-30 минут.

Нарежьте багет и подсушите его на сухой сковороде. Выложите готовую рыбу на кусочки багета. Положите сверху некоторые овощи из соуса, такие как шампиньоны, лук и тимьян. Полейте блюдо соусом и подавайте на стол, рекомендует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Также "Мастер Шеф" напоминает, если нужно подогреть оставшийся соус для повторной подачи, добавьте немного воды.

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