Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предложила вариант напитков, который хорошо взбодрит в жаркую погоду этим летом. В жаркое лето наша предпочтительность в напитках меняется, и мы больше не хотим пить обычный кофе или чай, считает "Мастер Шеф" Литвинова.

Лимонад:

1 литр воды

3 веточки базилика

1 лимон

1 столовая ложка меда

Холодный чай:

1 литр зеленого чая

1 столовая ложка меда

1 веточка мяты

1 лимон

Приготовление:

Для лимонада залейте базилик кипятком и дайте ему завариться. Вода сразу же приобретет фиолетовый оттенок. Затем добавьте в нее сок лимона и подсластите медом по вкусу. Добавьте кубики льда и лимонад готов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для холодного чая приготовьте зеленый чай и дайте ему остыть. В это время выжмите сок из лимона, добавьте немного комнатной температуры воды и столовую ложку меда, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Также "Мастер Шеф" советует, хорошо перемешайте и добавьте порванную мятную веточку. Когда чай остынет, перелейте его в подготовленную смесь и добавьте лед. По желанию можно добавить кусочки персика. Чай готов, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

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