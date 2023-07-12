Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предложила вариант напитков, который хорошо взбодрит в жаркую погоду этим летом. В жаркое лето наша предпочтительность в напитках меняется, и мы больше не хотим пить обычный кофе или чай, считает "Мастер Шеф" Литвинова.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Лимонад:

  • 1 литр воды
  • 3 веточки базилика
  • 1 лимон
  • 1 столовая ложка меда

Холодный чай:

  • 1 литр зеленого чая
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 веточка мяты
  • 1 лимон

Приготовление:

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Для лимонада залейте базилик кипятком и дайте ему завариться. Вода сразу же приобретет фиолетовый оттенок. Затем добавьте в нее сок лимона и подсластите медом по вкусу. Добавьте кубики льда и лимонад готов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для холодного чая приготовьте зеленый чай и дайте ему остыть. В это время выжмите сок из лимона, добавьте немного комнатной температуры воды и столовую ложку меда, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Также "Мастер Шеф" советует, хорошо перемешайте и добавьте порванную мятную веточку. Когда чай остынет, перелейте его в подготовленную смесь и добавьте лед. По желанию можно добавить кусочки персика. Чай готов, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

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