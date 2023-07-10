Знаменитый украинский певец Виталий Козловский снял видеоролик прямо со службы, как известно, артист недавно отправился проходить военное обучение после того, как получил повестку. В то же время, после его решения, многие в социальных сетях начали говорить о пиаре Козловского.

Периодически Козловский делится с поклонниками на своей странице в Instagram деталями своей тренировки. В последний раз он показал, как вместе с сослуживцами они выкрикивали украинские лозунги во время строевой подготовки.

Кроме того, Виталий Козловский обратился к своим поклонникам и в своем видео произнес сильные слова.

«А где вы были полтора года войны? Что сейчас так пиаритесь!!!; Желаю вам и собратьям скорейшей победы! Спасибо, что боретесь за нашу Украину и защищаете народ; Это вызывает уважение. Так выглядит подлинный партиотизм;

Наши самые родные и лучшие, берегите себя !!!; наверное чтобы повысить рейтинг себе и мотивация идти другим, типа даже Козловский пошел; Через него мотивация на второй год?; не всех же сразу взяли, может много кто вернулся домой, может быть разные ситуации» - украинцы же рассорились в комментариях под постом Козловского.

Ранее в другом видео в Стори певец Виталий Козловский появился перед своими поклонниками в военной форме, демонстрируя свое оружие и обещая "ликвидировать врагов".

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