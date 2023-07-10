Политолог Руслан Бортник рассказал о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом специалист сообщил в эфире Politeka Online.

"Все ищут красивые информационные формулировки, чтобы продемонстрировать успех. Понятно, что саммит НАТО пройдет, Украина в нем будет участвовать. Им необходимо потом продемонстрировать успех в Украине и необходимо будет в мире продемонстрировать неизменность позиции в отношении НАТО и в то же время не втянутость западных общество в прямую войну против России. Поэтому эти танцы вокруг ПДЧ... Да, оно красиво и звучит хорошо, но мы понимаем, что без срока вступления это на самом деле пустышка. Вот Турция в Евросоюз уже сколько, 40 лет вступает?", - рассказал специалист.

При этом эксперт добавил, что это не вина нашей дипломатии или президента Украины. Это просто максимум, на который могут идти западные союзники нашей страны. Для них Украина является важным элементом, но они ради нее не готовы жертвовать своими армиями и уровнем благополучия полноценно. Союзники Украины готовы помогать стране, как они делают сейчас, предоставляя военную и финансовую помощь для ведения войны против Российской Федерации.

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