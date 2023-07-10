Политолог Руслан Бортник рассказал, как можно выйти из ситуации с НАТО. Об этом специалист сообщил в эфире Politeka Online.

НАТО, саммит НАТО

"Нам же не НАТО нужно, нам нужны гарантии безопасности. Вот, например, Австралия не член НАТО, для нее создали отдельный блок. Может быть для Украины между Украиной и частью западных наших союзников необходимо создать новый блок? Назвать Украинский оборонный союз, условно говоря. И те страны, которые готовы идти дальше с Украиной, могли бы присоединиться к этому союзу. Это было бы более эффективно намного, нежели стучаться в дверь НАТО. Причем гарантия для стран НАТО ни разу не срабатывала, мы ни разу не проверяли, а работает ли этот механизм внутри НАТО или нет", - рассказал эксперт.

Специалист также добавил, что Украину были готовы взять в НАТО, но при этом не распространяя на нее главную поправку, которая гарантирует защиту государства. Но в таком случае, зачем вообще оборонительный союз для страны, если он не будет ее защищать. Поэтому более перспективный вариант состоит в том, чтобы были созданы специальные блоки под Украину со всеми странами, кто заинтересован, или двусторонние договора с такими странами.

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