Политолог Руслан Бортник рассказал, как можно выйти из ситуации с НАТО. Об этом специалист сообщил в эфире Politeka Online.

"Нам же не НАТО нужно, нам нужны гарантии безопасности. Вот, например, Австралия не член НАТО, для нее создали отдельный блок. Может быть для Украины между Украиной и частью западных наших союзников необходимо создать новый блок? Назвать Украинский оборонный союз, условно говоря. И те страны, которые готовы идти дальше с Украиной, могли бы присоединиться к этому союзу. Это было бы более эффективно намного, нежели стучаться в дверь НАТО. Причем гарантия для стран НАТО ни разу не срабатывала, мы ни разу не проверяли, а работает ли этот механизм внутри НАТО или нет", - рассказал эксперт.

Специалист также добавил, что Украину были готовы взять в НАТО, но при этом не распространяя на нее главную поправку, которая гарантирует защиту государства. Но в таком случае, зачем вообще оборонительный союз для страны, если он не будет ее защищать. Поэтому более перспективный вариант состоит в том, чтобы были созданы специальные блоки под Украину со всеми странами, кто заинтересован, или двусторонние договора с такими странами.

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