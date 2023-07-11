Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объяснил, как может развиваться наступление российских оккупантов на Купянском направлении. По его мнению, для противника здесь есть всего два варианта.

Вариант 1: главный удар наносится из района Николаевка-Новая Тарасовка-Ягодное-Орлянка в направлении Степная Новоселовка -Петропавловка. Вспомогательный — из района Горобивка-Ольшана- Лиман Первый-Масютовка в направлении Синьковка-Кучеровка (или Петропавловка).

Вариант 2: направления те же, только распределение приоритетности и, соответственно, сил и средств - противоположное.

Есть еще вариант, который заключается в равномерной приоритетности между этими направлениями, но в таком случае шансы на общий успех снижаются.

Итак, по прогнозу военного обозревателя, оккупанты создают две группировки на Купянском направлении — одна больше (главная), другая меньше (вспомогательная).

"Они наносят удар, сначала в соответствии со своим статусом, потом меняются "ролями"... главная задача - вытащить наши резервы на какие-то из этих двух направлений и связать их, затем, при необходимости, "поменять" их статус (в смысле, перенести усилие). Если их удастся связать на вспомогательном направлении с самого начала - такая необходимость отпадет", — объясняет Константин Машовец.

А общий смысл этого замысла состоит в поочередном или одновременном, в зависимости от ситуации, продвижении обеих группировок по главным направлениям – с севера на юг вдоль реки Оскол прямо на Купянск, "обращая" нашу оборону севернее города, а также вдоль дороги Р-07 в северо-западном направлении, также на Купянск.

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Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления.