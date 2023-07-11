В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Атаковали оккупанты ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131». Всего, по данным защитников украинского неба, в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе.

Уничтожить удалось 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.

«Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа «Ланцет» и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня», – рассказали в Воздушных Силах ВС Украины.

Также сообщается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла по враждебным позициям более 20 групповых авиационных ударов.

В свою очередь спасатели показали новые кадры с места падений сбитых безпилотников.

Добавим, также стало известно, что за 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за 6 месяцев.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. На основе собственных данных о рельефе местности, эксперты пришли к выводу, что украинские силы отвоевали примерно 253 квадратных километра территории.

Также аналитики отмечают, что украинские официальные отчеты об освобожденной территории отличаются от ISW, почти наверняка из-за того, что Украина рассчитала свой начальный контроль над местностью по-другому.

ISW представляет собственную цифру освобожденной территории, чтобы сравнить достижения России и Украины.

Российские оккупанты захватили в общей сложности 282 квадратных километра с 1 января.

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