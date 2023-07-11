Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал налёт "шахедов" на Украину в ночь на 11 июля.

Оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131». Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 26 из них, что является довольно высоким результатом работы ПВО.

Эксперт отметил, что это был первый в июле настолько массированный налёт дронами, а предыдущий был 20 июня - 35 дронов. По его словам, с учётом того, куда дроны попали, можно говорить, что это была своеобразная месть рф Эрдогану, который передал Украине защитников Мариуполя, а также поддержал Швецию на пути в НАТО.

"Кроме того, не забывайте, что российские шизоиды всегда болезненно реагируют на такие мероприятия как саммит НАТО и ему подобные. Регулярно к таким встречам, или формату Рамштайн, они усиливают террор Украины, буквально выпрашивая для нас новое оружие, которым мы будем ещё эффективнее выжигать их "мальчиков"", — подчеркнул Алекандр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что единственное, что вызывает опасения, это довольно продолжительное отсутствие применения по территории Украины авиационных крылатых ракет Х-101/555, что может намекать на возможную волну ракетных атак после волны беспилотников.

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