Российские оккупанты без остановки бьют по мирным населенным пунктам, пытаясь принести на украинскую землю как можно больше горя и слез.

Так, за сутки захватчики обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.

В результате артобстрелов в селах Александровка и Тимофеевка повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.

В пгт Двухлетняя Купянского района ранение получил 64-летний мужчина.

«В результате обстрелов из артиллерии и вертолетов с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и объекты электроснабжения», - рассказали в ОВА.

Тем временем стало известно, что в Орехове Запорожской области во время проведения спасательной операции оккупанты нанесли еще один удар из авиации.

Напомним, 9 июля армия страны-оккупанта прямым попаданием уничтожила ореховскую школу - в эпицентре взрыва оказались местные жители, получавшие там гуманитарную помощь.

В результате террористического удара погибли 7 мирных граждан, еще 13 получили ранения.

Ранее было известно о четырех погибших.

Но этого захватчикам оказалось мало и во время проведения спасательной операции они нанесли еще один авиаудар.

"Пострадавших в результате этого циничного попадания нет, взрывной волной поврежден автомобиль полиции", - рассказали в МВД, опубликовав также кадры с места авиаударов.

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