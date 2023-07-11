Так, за сутки захватчики обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.
В результате артобстрелов в селах Александровка и Тимофеевка повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.
В пгт Двухлетняя Купянского района ранение получил 64-летний мужчина.
«В результате обстрелов из артиллерии и вертолетов с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и объекты электроснабжения», - рассказали в ОВА.
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Тем временем стало известно, что в Орехове Запорожской области во время проведения спасательной операции оккупанты нанесли еще один удар из авиации.
Напомним, 9 июля армия страны-оккупанта прямым попаданием уничтожила ореховскую школу - в эпицентре взрыва оказались местные жители, получавшие там гуманитарную помощь.
В результате террористического удара погибли 7 мирных граждан, еще 13 получили ранения.
Ранее было известно о четырех погибших.
Но этого захватчикам оказалось мало и во время проведения спасательной операции они нанесли еще один авиаудар.
"Пострадавших в результате этого циничного попадания нет, взрывной волной поврежден автомобиль полиции", - рассказали в МВД, опубликовав также кадры с места авиаударов.
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