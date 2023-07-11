У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Атакували окупанти ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Усього, за даними захисників українського неба, в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.

Знищити вдалося 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».

«Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня», - розповіли в Повітряних Силах ЗС України.

Також повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

У свою чергу рятувальники показали нові кадри з місця падіння збитих безпілотників.

Додамо, також стало відомо, що за 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки війська РФ захопили за 6 місяців.

Про це повідомили аналітики американского Інституту вивчення війни. На основі власних даних про рельєф місцевості, експерти дійшли висновку, що українські сили відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території.

Також аналітики зазначають, що українські офіційні звіти про звільнену територію відрізняються від ISW, майже напевно через те, що Україна розрахувала свій початковий контроль над місцевістю по-іншому.

ISW представляє власну цифру звільненої території, щоб порівняти здобутки Росії та України.

Російські окупанти захопили загалом 282 квадратних кілометри з 1 січня.

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