Як повідомили в ОК «Південь», з акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".
У росіян був черговий підступний план – атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини.
Однак, цинічні задуми ворога провалилися завдяки силам протиповітряної оборони.
Повідомляється, що 22 дрони-вбивці було знищено, ще два дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.
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«Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано», - повідомили в ОК «Південь» наслідки нічної атаки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе. Захисникам українського неба вдалося знищити 26 з них.
Тим часом рятувальники повідомили, що у Фастівському та Обухівському районах Київщини ліквідовано наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у ніч на 11 липня.
На щастя, жертв і потерпілих внаслідок атаки немає.
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