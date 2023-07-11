Як повідомили в ОК «Південь», з акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

У росіян був черговий підступний план – атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини.

Однак, цинічні задуми ворога провалилися завдяки силам протиповітряної оборони.

Повідомляється, що 22 дрони-вбивці було знищено, ще два дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

«Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано», - повідомили в ОК «Південь» наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе. Захисникам українського неба вдалося знищити 26 з них.

Тим часом рятувальники повідомили, що у Фастівському та Обухівському районах Київщини ліквідовано наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у ніч на 11 липня.

На щастя, жертв і потерпілих внаслідок атаки немає.

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