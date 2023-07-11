Жителей большого украинского города срочно попросили оставаться дома и не выходить на улицу.

Об опасности, как пишет Politeka.net, предупредил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«ХЕРСОН, в ближайшие часы вероятный российский обстрел железнодорожного вокзала. Не выходите на улицу без нужды!», - говорится в срочном сообщении.

Также Прокудин сообщил о новой атаке и жертвах.

«Российская армия ударила из «Градов» по ​​Софиевке Станиславской общины, – пострадали мирные люди. По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения», - сообщил глава Херсонской ОВА.

Тем временем полиция фиксирует последствия очередных обстрелов армией РФ гражданской инфраструктуры правобережья Херсонщины.

Оккупанты продолжают бить по Бериславскому и Херсонскому районам, городу Херсон и пригороду. Жилищные кварталы и мирное население атакуют из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

«Под огнем окупантов оказались почти все районы областного центра, больше всего пострадали микрорайон Корабел и Днепровский район, там вражеские снаряды попали в жилую застройку», - рассказали в полиции.

В районе Нефтегавань в результате артиллерийских обстрелов тяжело ранен 48-летний мужчина. В селе Инженерное снарядами повреждены два многоэтажных дома и ранены двое 78-летних женщин.

Кроме того, стало известно о трагедии во временно оккупированном городе Олешки. Там военные России открыли огонь из артиллерии, в результате чего погибли супруги пенсионеры.

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Выросло количество жертв страшного авиаудара россиян по Запорожской области.

Также сообщалось, что россияне прыгнули в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пытаются оставить украинцев без еды.