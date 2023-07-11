Так, минулої доби загарбники обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОВА.
Внаслідок артобстрілів у селах Олександрівка та Тимофіївка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
У смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.
«Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання», - розповіли в ОВА.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Нова атака дронів-камікадзе на Київ: без наслідків не обійшлося
"Підірваний головний воєнний постулат": ЗСУ в ході контрнаступу намацали найболючішу точку противника
Трагедія на ТЕС, кількість жертв зросла: "Висловлюємо глибокі співчуття..."
ЗСУ звільнять Крим без заходу на півострів, у росіян істерика: "Самостійно втечуть чи..."
Додамо, тим часом стало відомо, що в Оріхові Запорізької області під час проведення рятувальної операції окупанти нанесли ще один удар з авіації.
Нагадаємо, 9 липня армія країни-окупанта прямим влучанням знищила оріхівську школу - в епіцентрі вибуху опинилися місцеві жителі, які отримували там гуманітарну допомогу.
Внаслідок терористичного удару загинуло 7 мирних громадян, ще 13 отримали поранення.
Раніше було відомо про чотирьох загиблих.
Але цього загарбникам виявилося мало і під час проведення рятувальної операції вони здійснили ще один авіаудар.
«Постраждалих внаслідок цього цинічного влучання немає, вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль поліції», - розповіли в МВС, опублікувавши також кадри з місця авіаударів.
Останні новини України:
Минулої ночі росіяни здійснили масштабну атакук дронами-камікадзе.
Також повідомлялось, що окупанти хочуть залишити українців без їжі.
Крім того, Politeka.net писала, як Валерій Залужний виглядав до повномасштабного вторгнення рф.