Російські окупанти без зупинки гатять по мирним населеним пунктам, намагаючись принести на українську землю якнайбільше горя і сліз.

Так, минулої доби загарбники обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОВА.

Внаслідок артобстрілів у селах Олександрівка та Тимофіївка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

У смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.

«Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання», - розповіли в ОВА.

Додамо, тим часом стало відомо, що в Оріхові Запорізької області під час проведення рятувальної операції окупанти нанесли ще один удар з авіації.

Нагадаємо, 9 липня армія країни-окупанта прямим влучанням знищила оріхівську школу - в епіцентрі вибуху опинилися місцеві жителі, які отримували там гуманітарну допомогу.

Внаслідок терористичного удару загинуло 7 мирних громадян, ще 13 отримали поранення.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих.

Але цього загарбникам виявилося мало і під час проведення рятувальної операції вони здійснили ще один авіаудар.

«Постраждалих внаслідок цього цинічного влучання немає, вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль поліції», - розповіли в МВС, опублікувавши також кадри з місця авіаударів.

Останні новини України:

Минулої ночі росіяни здійснили масштабну атакук дронами-камікадзе.

Також повідомлялось, що окупанти хочуть залишити українців без їжі.

Крім того, Politeka.net писала, як Валерій Залужний виглядав до повномасштабного вторгнення рф.