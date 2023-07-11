Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Киева, вызов на спецлинию 102 поступил с озера Алмазное.

Сообщалось, что у озера Алмазное происходит драка между двумя компаниями отдыхающих и у одного человека есть нож.

На месте происшествия были обнаружены двое мужчин и женщина с легкими телесными повреждениями, а уроженец Киевской области, 1990 года рождения, с ножевым ранением в живот самостоятельно обратился в больницу.

Полицейские установили, что трое мужчин и женщина стали свидетелями конфликта между мужчиной и девушкой из другой компании.

Пытаясь остановить ссору, они сделали ему замечание.

«В результате конфликта, последний нанес «соседям» ножевые ранения разной степени тяжести», - рассказали в полиции обстоятельства инцидента.

За совершенное правоохранители задержали местного жителя, 1994 года рождения. Оказалось, что раньше он был судим за убийство.

По факту нанесения телесных повреждений 33-летнему мужчине следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство.

Районный суд избрал нападающему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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