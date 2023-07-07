Про обставини трагедії, як пише Politeka.net, розповіли в поліції Київської області.

Нещастя сталося близько 21 годині вечора 24 липня на одній із вулиць Ірпеня під час конфлікту.

41-річний чоловік зробив зауваження компанії молодих людей і отримав удар, який виявився смертельним.

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«Під час суперечки, 25-річний учасник компанії завдав опоненту удар по обличчю – той впав і вдарився потилицею об асфальт. Вже в лікарні потерпілому діагностували тяжкі травми голови, в тому числі перелом кісток черепа. У зв’язку з травмами, чоловік помер у лікарні 5 липня», - розповіли в поліції.

Наступного дня, 6 липня, слідчі оголосили фігурантові про підозру за фактом вбивства, вчиненого через необережність [ч. 1 ст. 119 ККУ].

Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

У поліції також розповіли, що жертвою молодика став багатодітний батько.

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