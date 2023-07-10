Страшная сімейна драма розігралася у квартирі на вулиці Пантелеймона Куліша, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.
Як розповіли правоохоронці, виклик про жахливу подію вони отримали від лікарів «швидкої». Медики повідомили, що у квартирі вони виявили чоловіка з ножовим пораненням шиї без ознак життя.
Прибувши на місце трагедії, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав несумісні із життям поранення під час раптового конфлікту з сином. Молодий чоловік, як виявилося, повернувся додому у нетверезому стані. Батько вирішив не мовчати.
У розпал конфлікту молодий чоловік схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив ним батька в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
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Але і цього негіднику виявилося замало - він «також завдав тілесних ушкоджень матері, яка намагалась втрутитись у конфлікт».
Після скоєного вбивця втік із дому, викинувши знаряддя злочину у ванну. Але втекти далеко чоловік не встиг – неподалік від дому його знайшли патрульні поліцейські.
Вбивцею рідного батька виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець, 1997 року народження. Лише нещодавно чоловік звільнився з місць позбавлення волі.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Злочинцю загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою, досудове розслідування триває.
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