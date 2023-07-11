Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в новой сводке рассказал о ситуации в районе Бахмута.

"Под Бахмутом сейчас россияне задействуют так называемую сборную солянку всего и вся, что у них есть: и десантники, морпехи, первый и второй корпус "лднр", остатки ОПГ пригожина там также есть, вот еще кадыров там хочет потоптаться. Вот Сырский правильно говорит: мы занимаем высоты, а занимая высоты, низины попадают в окружение, в оперативное окружение как минимум. Та же Клещеевка, тот же район Берховки, да и сам Бахмут после того, как мы выходим на высоты, попал в оперативное окружение, так как артиллерия достаёт до входа-выхода из Бахмута", — заявил эксперт.

По его словам, сейчас для нас оптимальный вариант — занять все высоты и удерживать их в режиме активной обороны, связывая и уничтожая резервы россиян.

"Ни на Бахмутском направлении, ни на Луганском направлении стратегических прорывов точно не будет, потому что не выгодно пока этим заниматься, пока мы работаем с Херсонским и Запорожским направлением. Единственное, что есть два положительных момента на Донецком направлении — это возможность захода в Горловку. Вот мы сейчас двигаемся в сторону Курдюмовки, это общее направление на Горловку... И вот движение по высотам в сторону Горловки даст положительный момент по разным, и политическим причинам, и военным в том числе. То же самое движение на Донецк, там буквально 10-километровой марш-бросок может быть задействован в районе Донецка", — добавил Роман Свитан.

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