Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что ситуация на линии боевого столкновения, особенно в Восточной операционной зоне, очень сложная и в последние дни приобрела тенденции далеко не в пользу Сил обороны Украины.

По его словам на сегодняшний день стали очевидными две вещи. Во-первых, противник продолжает активные наступательные действия сразу на трех направлениях, причем на двух из них преуспевает. Во-вторых, темпы и размах наступательных действий ВСУ в Южной операционной зоне объективно не выдающиеся.

Так, в районе Бахмута реальность отличается от заявлений об "огневом контроле всех входов и выходов" и "полуокружении противника". Противник подтянул на северный фланг существенные резервы, достаточно успешно контратаковал и почти полностью остановил наши передовые подразделения в районе с .Дубово-Василовка, с.Берховка и с.Ягодное.

Более того, южнее города, на западной окраине с.Клищиевка и по направлению с.Андреевка, оккупанты также провели ряд контратак, чем заставили остановиться передовые подразделения ВСУ на этом направлении. И даже в самом Бахмуте войска рф умудряются, несмотря огневой контроль со стороны ВСУ, организовывать и проводить регулярные атаки в направлении с.Ивановское.

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