Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как можно освежиться летом благодаря блюдам.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заявила, что холодный суп является идельным освежающим блюдом для этого летнего сезона. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, самое время выбрать нужный рецепт для себя.

Рецепт освежающей окрошки на основе кваса и кефира по версии "Мастер Шефа" Литвиновой:

Ингредиенты для окрошки на квасе:

350 г огурцов

300 г пастромы

150 г редиса

3 яйца

50 г зеленого лука

700 мл кваса

1 столовая ложка горчицы

1 чайная ложка соли

Зелень для украшения

Ингредиенты для окрошки на кефире:

350 г огурцов

300 г отварной говядины

150 г редиса

3 яйца

50 г зеленого лука

700 мл кефира

2 столовые ложки сметаны

1 столовая ложка горчицы

1 чайная ложка соли

Зелень для украшения

Приготовление окрошки на квасе:

Нарежьте пастрому кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук, огурцы и редис. Порубите яйца кубиками.

В большой миске соедините пастрому, яйца, редис и огурцы. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте горчицу, соль и зеленый лук. Еще раз хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова также предлагает, постепенно влейте квас в овощную смесь, аккуратно перемешивая.

Мелко нарежьте свежую зелень и используйте ее для украшения окрошки перед подачей.

Приготовление окрошки на кефире:

Удалите весь жир с отварной говядины и нарежьте ее мелкими кусочками. Мелко нарежьте зеленый лук, огурцы и редис. Порубите яйца кубиками.

В большой миске соедините говядину, яйца, редис и огурцы. Добавьте горчицу, соль и зеленый лук. Хорошо перемешайте, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте сметану и аккуратно влейте кефир в смесь. Если хотите, чтобы окрошка была более жидкой, можно добавить немного минеральной воды.

"Мастер Шеф" Литвинова советует после, мелко нарежьте свежую зелень и используйте ее для украшения окрошки перед подачей.

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