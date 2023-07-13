Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова решила предложить рецепт курицы с карри и соусом, которые помогут разнообразить привычные блюда и не заставят трудиться много на кухне.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Рецепт курицы карри по рецепту "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:

Ингредиенты:

  • 500 граммов куриного филе без кости
  • 500 граммов тыквы

Для соуса:

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  • 100 граммов репчатого лука
  • 120 граммов моркови
  • 400 граммов помидоров пилати или томатного сока
  • 100 граммов сладкого перца
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 столовая ложка гхи (традиционного индийского масла)
  • 20 граммов специй "Карри"
  • 2 чайные ложки соли
  • 20 граммов свежего имбиря
  • 20 граммов чеснока

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Приготовление:

Нарежьте куриное филе или бедрышки на небольшие кубики. Обжарьте их на сковороде, используя комбинацию растительного масла и гхи, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова также рассказывает, подготовьте соус. Нарежьте лук, морковь, сладкий перец и помидоры пилати (или используйте томатный сок). Очистите и нарежьте свежий имбирь. Поместите все овощи и имбирь в блендер и взбейте до получения гладкой массы.

Добавьте приготовленный соус к обжаренной курице и дайте всему смеситься на среднем огне в течение 10-15 минут. Затем добавьте тыкву и специи "Карри", добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Тщательно перемешайте. Посолите по вкусу и продолжайте готовить еще 10 минут.

Готовое блюдо курицы карри готово к подаче. Приятного аппетита, желает "Мастер Шеф" Литвинова.

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