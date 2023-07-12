На этот раз захватчики снова использовали баражирующие боеприпасы типа «Shahed», пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.

«После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов», - отметили в КМВА.

Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами ПВО.

Добавим, что минувшей ночью воздушная тревога также звучала в Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

«Ракетная опасность! Угроза применения врагом ударных БПЛА! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», – призвали в КМВА.

В Кировоградской и Киевской областях, а также в Винницкой тревога звучала из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

На данный момент в некоторых областях Украины снова объявлена ​​воздушная тревога – на юго-восточном направлении зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

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