Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины, россияне атаковали ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed.
«Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований «Центр» и «Восток», – рассказали защитники неба над Украиной.
Тем временем стало известно, что в Черкасской области было попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры. На месте возник пожар, который удалось ликвидировать. От атаки пострадали два человека — их с ожогами доставили в больницу.
"Сложная ночь. Более трех с половиной часов Черкасчина была на тревоге. Враг атаковал нашу область "шахедами"....", - сообщили в Черкасской ОВА.
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Также сообщается, что с вечера враг обстрелял Никопольский район Днепропетровской области шесть раз.
Агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии. Попал по Марганецкому обществу и Никополю.
К счастью, люди не пострадали. Спасатели обследуют территорию, последствия атак выясняются.
Напомним, минувшей ночью под Киевом гремели взрывы - враг совершил очередную воздушную атаку на столицу.
Воздушная тревога звучала более 2 часов.
«Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО», - подчеркивали в КМВА.
Тем временем стали известны новые данные по потерям российских захватчиков. За минувшие сутки было ликвидировано еще 510 окупантов.
Общие потери России в личном составе уже 235 530 человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены танк, средство ПВО, 33 БПЛА и другое.
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