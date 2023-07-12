Цього разу загарбники знов використали баражуючі боєприпаси типу «Shahed», пише Politeka.net з посиланням на КМВА.
«Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години», - зазначили у КМВА.
Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам ППО.
Додамо, що минулої ночі повітряна тривога також лунала у Черкаській, Чернігівській і Харківській областях.
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«Ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», - закликали в КМВА.
У Кіровоградській та Київській областях, а також у Вінницькій тривога лунала через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
На даний момент у деяких областях України знов оголошено повітряну тривогу – на південно-східномуу напрямку зафіксовано активність ворожої тактичної авіації.
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