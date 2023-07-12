Об обстоятельствах трагедии рассказали на платформе памяти "Мемориал", пишет Politeka.net.

Иван Танурков погиб вместе с мамой Викторией, папой Семеном и своей любимой девушкой.

В дом, в подвале которого они прятались от обстрелов, попал снаряд. Трагедия произошла в Мариуполе 3 апреля прошлого года.

После полномасштабного вторжения Иван со своими родителями и девушкой прятались в частном доме на Левобережье. Этот район находился под обстрелами, безопасно уехать оттуда, в том числе в центр Мариуполя, было почти невозможно.



В марте 2022 года в дом семьи попал снаряд и они перебрались в подвал соседнего дома. Но туда попал еще более мощный снаряд.

«Семья Танурковых закончила свое существование, ведь никого больше не осталось», – рассказала подруга Ивановой мамы.

Тела извлекли из-под завалов только в июне 2022 года. Семья похоронена на Старокрымском кладбище в одной могиле.

Добавим, что в оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт". Как рассказал советник законного мэра города, ситуация все больше обостряется.

«Вопрос возникает по поводу наехавших россиян (а точнее узбеков, бурят и других национальных меньшинств россии). Даже в «чатиках почекунов» пришло понимание правды. Украинцы россиянам не нужны», – отметил Андрющенко.

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