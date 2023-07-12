Враг бьет по Украине из всего подряд, в том числе с использованием авиации.

Так, российский оккупант из артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.

В результате вражеского обстрела в селе Вишневое Изюмского района вспыхнули складские помещения семян подсолнечника.

Кроме того, в результате удара управляемой авиабомбой по селу Кучеровка Купянского района повреждены четыре частных дома.

В состоянии средней тяжести был госпитализирован 74-летний мужчина, получивший ранение.

А в селе Хатнее Купянского района вражеским обстрелом было повреждено здание клуба.

От вражеских обстрелов продолжает страдать и Сумщина – ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов пограничной зоны. Зафиксировано 29 взрывов.

Обстрел велся по Белопольской и Хотинской общинам.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами".

Также сообщалось о последствиях ночной атаки на Киев.

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