Так, российский оккупант из артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.
В результате вражеского обстрела в селе Вишневое Изюмского района вспыхнули складские помещения семян подсолнечника.
Кроме того, в результате удара управляемой авиабомбой по селу Кучеровка Купянского района повреждены четыре частных дома.
В состоянии средней тяжести был госпитализирован 74-летний мужчина, получивший ранение.
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А в селе Хатнее Купянского района вражеским обстрелом было повреждено здание клуба.
От вражеских обстрелов продолжает страдать и Сумщина – ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов пограничной зоны. Зафиксировано 29 взрывов.
Обстрел велся по Белопольской и Хотинской общинам.
Напомним, что минувшей ночью оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами".
Также сообщалось о последствиях ночной атаки на Киев.
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