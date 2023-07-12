Главный и основоположный вариант окончания войны – это выход Украины на границы 1991 года, полная деоккупация Крыма и Донбасса. Другой повестки в Украине нет. Однако, в теории возможны и другие варианты.

О них в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский оппозиционер и блогер Марк Фейгин.

В частности, эксперт навел гипотезу, которую предложил Виталий Бортников – а что, если Украина будет принята в НАТО той частью территории, которая будет в тот момент, когда Россия сама остановит боевые действия.

"Это один из вариантов. Но говорю сейчас больше в таком морально-политическом отношении общественного мнения – оно не допускает, что Крым, Донбасс, Запорожье и так далее останутся за Москвой. Что касается реалистического плана, который мог бы дать дополнительные возможности для Украины по части безопасности, такой план был бы идеальный. Сначала принять ту часть Украины, которая не под контролем Москвы, принять Украину в тех границах, которые существуют. Это же создало бы возможности базы открывать натовские, совсем другой характер отношений. Там очень много изменилось бы, там уже действительно появились бы войска западных коалиций и так далее", - говорит Фейгин.

Как говорит оппозиционер, это была бы уже совершенно друга Украина, и Москве пришлось бы решать, а что тогда делать действительно – вступать в конфликт с НАТО, и как можно победить с этим конфликтом, если они вдруг снова решат пойти на Киев.

"Видите какая вещь, в Москве есть какая-то часть, которая смирилась с тем, что Украина останется, и никаких целей демилитаризации и денацификации достичь невозможно. Но если она останется, тогда что вы хотите тогда добиться? Вы будете воевать со всем миром, если Украина окажется в НАТО, как член полноправный член этой организации, на которой будут расставляться все статьи и уставы НАТО", - говорит эксперт.

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