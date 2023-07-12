Три области, которые граничат с Россией – Черниговская, Сумская, Харьковская – достаточно давно были освобождены от российских оккупантов, однако и дальше подвергаются атакам со стороны россиян. Враг ежесуточно наносит артиллерийские удары по территории нашего приграничья, они используют штурмовую авиацию для того чтобы наносить ракетно-бомбовые удары, иногда используют ракетные комплексы с-300. Все это для того, чтобы уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, цели и объекты, которые не имеют никакого отношения к украинским силам обороны.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал, военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

По его словам, оккупанты обстреливают пограничную зону ради создания хаоса, террора и очень напряженной обстановки в этих регионах. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх, который принял решения об эвакуации всех жителей населенных пунктов с пограничья Сумской области, имеет военный опыт и разбирается в гражданской обороне. Поэтому его решение правильное и рациональное.

"На тему гражданской обороны он очень хорошо осведомлен, поэтому, я думаю, то предложение, которое он озвучил об эвакуации из пятикилометровой зоны на территории Сумской области, оно рационально. Другое дело все ли жители приграничной зоны готовы выезжать в другие более безопасные регионы. Ответ очевиден – нет. Поэтому, я думаю, будет использован гибкий подход. Ну а то, что жители нашего пограничья находятся в зоне риска, безусловно, так оно есть. Тем более, если путинская армия все-таки решится реализовать так называемый "план большого наступления Герасима", то безусловно и Сумская область также может попасть в зону риска", - говорит эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, "Пригожин не собирался свергать Путина": стало известно, для чего затевался "мятеж" в РФ.

Как сообщала Politeka, Есть попадание и раненые: россияне подло атаковали Украину ночью.

Также Politeka писала, что "Нужна последняя гирька": эксперт рассказал, на чем держится власть Путина после всех его провалов.