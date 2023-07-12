Фото и подробности обнародовал Офис Генерального прокурора, пишет Politeka.net.
«При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему командующему Черноморским флотом военно-морского флота РФ, который отдал приказ нанести ракетный удар по центру Винницы», - говорится в сообщении.
Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, в подчинении подозреваемого находились военные корабли и личный состав флота России.
«Российский адмирал на исполнение преступных приказов военно-политического руководства России обеспечивал боевое применение флота для поражения всей территории Украины», - рассказали в прокуратуре.
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Проще говоря, по Украине били ракетами «Калибр».
«Установлено, что утром 14 июля 2022 года он отдал приказ командиру малого ракетного корабля, дислоцировавшемуся близ Севастополя, нанести ракетный удар по объекту в Виннице. Был произведен пуск четырех «Калибров», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.
В результате этого страшного ракетного удара погибли 29 человек, из них трое – дети. Еще 154 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Кроме того, были повреждены 35 жилых домов, 23 предприятия, 64 частных транспортных средства и коммунальный транспорт.
«По имеющейся у следствия информации, должность командующего Черноморским флотом вмф РФ подозреваемый занимал с мая 2019 года по август 2022 года», - добавили в прокуратуре.
Ранее за ракетные удары по городам Украины российскому адмиралу было сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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