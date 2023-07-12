Ворог гатить по Україні з усього підряд, в тому числі з використанням авіації.

Так, російській окупант з артилерії, мінометів та авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу у селі Вишневе Ізюмського району спалахнуло складське приміщення насіння соняшника.

Крім того, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп'янського району пошкоджено чотири приватних будинки.

В стані середньої тяжкості був госпіталізований 74-річний чоловік, який отримав поранненя.

А у селі Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом була пошкоджена будівля клубу.

Від ворожих обстрілів також продовжує страждати Сумщина – вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів.

Обстрілів зазнали Білопільська та Хотінська громади.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти знов атакували Україну "Шахедами".

Також повідомлялось про наслідки нічної атаки на Київ.

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