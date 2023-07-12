Окупанти знищують все, до чого можуть дотягнутися, сіючи на українській землі горе, сльози і смерть.

Так, поліція Херсонщини зафіксувала 16 нових воєнних злочинів російських окупантів проти мирного населення.

Серед них – обстріл гуманітарного штаба.

Центр Херсона окупанти обстріляли з РСЗВ.

«Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, приміщення гуманітарного штабу, гаражі та автомобіль. Поранено 4-х мирних жителів, серед яких 8-річна дівчинка. У потерпілих мінно-вибухові травми, контузії, черепно-мозкові травми, переломи та множинні уламкові поранення», - розповіли в поліції про страшні наслідки чергових атак ворога.

Під артилерійським вогнем перебувало смт Антонівка, там поранено 36-річного чоловіка та пошкоджено 6 будинків. Від обстрілів також постраждали мікрорайони Корабел, Північний та ХБК.

Внаслідок безжальних атак спалахнули пожежі, горіла суха трава та чагарники.

З реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли село Софіївка Станіславської громади. Там зафіксовано близько 10 «прильотів», ворожі снаряди вбили 57-річну жінку, у селі пошкоджено щонайменше 7 будинків. Під вогнем з РСЗВ перебувало і село Станіслав, там пошкоджено 15 приватних будинків. У селі Бургунка артилерійським обстрілом пошкоджено будинок культури.

Вцілому за минулу добу Херсонщина пережила 67 обстрілів, ворожа армія випустила понад 300 снарядів, загинула 1 людина, поранено 5 мешканців, серед яких дитина. Окупанти атакували мирне населення з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, гранатометів, протитанкового ракетного комплексу та БПЛА.

Додамо, що тим часом прокурори зафіксували наслідки обстрілу російськими військовими Харківщини.

За даними слідства, 11 липня близько 20:00 російські військові нанесли авіаудари по селу Кучерівка Куп‘янського району. За попередньою інформацією, керованими авіабомбами на базі ФАБ-250.

Пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 74-річний місцевий мешканець.

Також окупанти обстріляли село Хатнє Куп’янського району. Сталась пожежа в одноповерховій будівлі. Попередньо, удар був завданий БПЛА.

Нагадаємо, раніше мешканців Херсона попередили про смертельну небезпеку.

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Також повідомлялось, що окупанти вдарили авіабомбою по житлових будинках.

Крім того, Politeka.net писала про підлу атаку росіян минулої ночі.