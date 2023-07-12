Эксперт объяснил, почему ВСУ продолжают окружать Бахмут, но не заходят в сам город.

Официальные спикеры украинского Министерства обороны заявляют, что ВСУ взяли под контроль все господствующие высоты на севере и на юге Бахмута. Однако украинские войска не делают штурмы и лобовые атаки в самом городе. Это в большей степени связано с тем, что такие операции рисковые и могут привести к серьезным потерям личного состава и техники наших бойцов.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал, военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

По его словам, ВСУ не заходили в сам населенный пункт, однако, имея контроль над господствующими высотами, они могут полностью контролировать все действия противника.

"Очевидно проводить так называемые мясные штурмы или лобовые атаки – это значит создавать предпосылки для больших потерь в подразделениях наших штурмовых бригад. Это нерационально, это напрасная потеря людских и материально-технических ресурсов. Поэтому украинская армия действует иным образом, более элегантно – мы с лева и справа, фактически с севера и с юга, обходим противника, который окопался в самом Бахмуте, бои на этих участках фронта крайне сложные, там действуют наши новые подразделения, которые с этой задачей справились", - говорит Владислав Селезнев.

По его словам, после захвата господствующих высот, мы имеем возможность видеть все, что происходит внутри самого Бахмута.

"Все перемещения вражеской техники, вражеского состава колонн, который обеспечивает логистику военного контингента, расположенного на территории Бахмута. Равно как и мы имеем возможность просматривать автомобильную трассу что соединяет Горловку с Бахмутом. Соответственно россияне достаточно нервно воспринимают всю эту историю, они подтянули дополнительные ресурсы, людские и материально-технические на этот участок фронта, чтобы оттеснить наши подразделения в обратном направлении, но ничего у них не выходит", - добавил эксперт.

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